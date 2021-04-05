想在茫茫人海中遇見合適的人不容易，想經營好一段關係更需要雙方付出心力維繫，才能走得更長遠，若是不珍惜，感情很可能會從指縫間溜走，搜狐網命理專欄指出，獅子座、雙子座、處女座、天秤座及白羊座在談戀愛時總是身在福中不知福，在一起時不珍惜，分手後才後悔莫及。

▍1. 獅子座

獅子座個性自以為是，不論面對任何事情總是一副胸有成竹的樣子，自認整個世界都掌握在他的手中，在面對感情時，他們也是同樣高傲，不願意明顯表現出對戀人的愛意，常常會選擇隱藏真實的感情，這一點讓伴侶很受不了，最終帶著失望離開，而獅子座總在失去愛人的那一刻才會反應過來，可惜已經來不及。

▍2. 雙子座

作為風象星座，雙子座的思維非常活躍，他們的愛情往往會莫名其妙開始，就連結束時也是，感情裡他們追求新鮮與刺激感，討厭無趣的生活，有時候連雙子自己都不知道想要的是什麼，只覺得喜歡就在一起，並不會思考未來。他們會認為戀人不過是陪伴一時的人，但當真正失去的時候，他們反而會變得不灑脫，陷入舊愛的回憶中久久走不出來。

▍3. 天秤座

同樣是風象星座的天秤座，在語言表達能力上非常強，先天優勢讓他們很擅長與人交談，從而有人緣關係非常好，在外人看來，天秤在感情裡可以把戀人哄得很開心，可事實並非如此！天秤座只有在剛追求的時候會滿腔熱血，將戀人視為生命當中的第一位，等到確定關係後，天秤就會變了一個人，留給朋友和工作的時間反而更多，讓戀人常常被忽略，因此不少人會因為關係失衡而離開天秤座。

▍4. 處女座

處女座大多顏值很高，在任何場合都能吸引到異性的目光，總是吸引不少人主動搭訕，但是處女座的人大多不善言辭，在與人的相處過程中，他們常常猶豫不決，沒有一顆堅定的心，因此在感情裡，即便遇見了深愛的人，性格優柔寡斷的他們依舊容易被外界事物所吸引，常常走上錯誤的道路，等到對方離開才感到後悔。

▍5. 白羊座

白羊座的性格比較自我，很少會顧及他人的想法，他們從來不會站在對方的角度思考問題，在感情裡也是如此，或許剛開始他會比較收斂，但一旦吃定戀人離不開自己後，就會變得有恃無恐，他們甚至會在吵架時提出分手來威脅對方，但他們沒想過人的忍耐是有限度的，等到對方耐心耗盡的時候，白羊座哭都來不及。

(中時新聞網)