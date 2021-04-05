帛琉總統惠恕仁日前訪台，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）隨行，成為全團焦點。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在1日例行記者會上直言，美國長期奉行「一個中國」政策持續與台灣接觸。港媒則指出，美國國務院在記者會文本記錄中，將「一個中國」打了引號，從前總統歐巴馬後期就常會把這幾個字打引號，這代表的是強調語氣，寓意即「我們（指對美方而言）的一個中國政策」。

根據香港媒體《中評社》2日報導，在美國國務院1日舉行的例行記者會上，有記者提問，倪約翰訪台是想向中國傳遞什麼訊息？拜登政府是否延續川普時代，取消美國官員到台灣旅行限制的政策？普萊斯表示，台灣是一個領先的民主政體，是美國關鍵的經濟與安全夥伴，故總體而言，美國致力深化與台灣的關係。

話鋒一轉，普萊斯指出，美國將按長期奉行的「一個中國」政策與台灣接觸；美國將一如既往的，考慮官方高層訪問華盛頓和台北的機會，以促進雙方的非官方關係，使雙方能就共同關心的問題，進行實質性的交流。

《中評社》評論透露，在美國國務院發佈的記者會文本記錄中，特別將「一個中國」打上引號，其實在歐巴馬政府後期，一個中國政策也常被打上引號，而且美方也經常強調，他們所實行的一個中國政策是「我們的一個中國政策」。

(中時新聞網)