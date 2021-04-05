資深媒體人楊月娥橫跨廣播和電視兩大領域，被外界譽為「開機女王」，時常在臉書分享日常的她，透露日前遇到一名少婦，在路邊對著老公破口大罵，讓她不禁感嘆：「原來我也曾經這樣，真的好辛苦、好可憐、好無助」，而老公也成為唯一能攻擊的目標，讓她回想起來坦言相當後悔。

楊月娥透露在路邊遇見一名少婦，只見她與配偶強烈爭辯中，甚至不顧旁人眼光將家醜外揚，原本想過去安撫卻被老公阻擋，不禁語帶無奈表示：「原來我以前是這個樣子，真的好可怕，到底是怎麼走過來的」，她透露當時由於要照顧小孩及婆婆和媽媽，還要將心力放在工作上，分身乏術導致身心俱疲，急於找出口宣洩情緒的情況下，老公自然成為唯一能攻擊的目標，如今回想起這些荒謬行徑，讓她心有愧疚表示：「慚愧呀！真後悔」。

原來我也曾經這樣 真的好辛苦、好可憐、好無助 2個孩子的吵鬧、婆婆媽媽的攪擾 沒有自由的枷鎖、風雨飄搖的工作 辛勞付出的疲勞、青春驟逝的抗拒 我都想給自己討個公道 急於宣洩的情緒，要找出口，不然我會瘋掉，枕邊人是唯一能攻擊的目標，因為對長... 由楊月娥發佈於 2021年3月29日 星期一

楊月娥表示發脾氣的人若沒有台階下，沒有被認同撫慰，只能失控，也才意識到聖嚴法師推行「心靈環保」真的非常重要，「學習慈悲和智慧的菩提心，止住憤怒，轉念向上，存乎於心啊」，強調時間不應該浪費在無謂的爭吵上。

對此，許多網友也大表認同：「真是家家有本難唸的經，各有各的修行之路」、「我們都走過的路還好也懂的反省，拯救自己的心」、「過來人，但一切都走過了，放下一切的一切」、「苦和難這是人生必修的功課」。

(中時新聞網)