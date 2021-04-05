帛琉首發團旅客前往華航櫃檯辦理登機手續。（資料照/黃采薇攝）

台帛旅遊泡泡首發團1日啟程，不過，原本被旅行業期待的泡泡，因團費過高、回國檢疫麻煩等問題，市場反應顯得冷淡。對此，國民黨台北市議員李柏毅1日在政論節目說出，民進黨大內宣一開始真的太過頭，且過去每一年台灣人到帛琉旅遊人數約1萬人，價錢約3到4萬元，現在是8、9萬元起跳，民眾看到價格以後通通涼掉、傻眼，「民進黨要看清楚現實的狀況，不要被很多惡業敲竹槓」。

李柏毅1日在政論節目《少康戰情室》中透露，有一個朋友很早之前就聽到這個帛琉旅遊泡泡，他超級興奮的，想說終於可以出去玩了，結果一看到價錢心都碎了，心都涼了，後來終於找到一道曙光，決定參加國旅好了，因為查了一下澎湖跳島最低一萬塊、五天四夜，跟帛琉差了8倍、9倍的價錢，寧可去澎湖玩。

李柏毅說，帛琉泡泡價錢很貴，反而讓很多人紛紛發現台灣之美，自己還有一個朋友做這個團的，他說現在的狀況還有人退團，而民眾不想出去有兩個原因，第一，價錢太貴，很多人出去玩回來會被人家笑是「盤子」、第二，回來被人家叫傻子，且回來還要加強版自主管理，所以就有人說這樣回來很麻煩、不停被限制管理，所以後來有人退團，到最後根本開不了團。

不只如此，李柏毅批，「我覺得民進黨大內宣一開始真的宣的有點太過頭，覺得帛琉泡泡非常美好，可是以往來講，每一年台灣人到帛琉旅遊人數約1萬人，價錢約3到4萬元，現在是8、9萬元起跳，民進黨宣傳的很棒，可是最後是民眾看到以後通通涼掉、傻眼」。

李柏毅直言，民進黨要看清楚現實的狀況，不要被很多惡業敲竹槓，像是帛琉那邊吃得貴、住的貴，那如果帛琉政府跟台灣這麼好，建議價格下殺完之外，還有很多回來台灣相對的一些防疫措施可能要縮短一點，要不然接下來太麻煩的話，也不會有人想去。

(中時新聞網)