德國獲得後始終沒有正式服役，且前前後後花費超過8億美元（約新台幣230億元）的美製RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機，在歷經波折後，終究不敵命運的考驗，將落腳德國首都柏林的一間博物館，無緣真正飛上藍天執行任務。

美國新聞媒體「The Drive」報導，這架屬於「全球鷹」家族的「歐洲鷹」（Euro Hawk），將連同其地面管制站，一同被送往位於柏林的聯邦國防軍軍事史博物館（The Bundeswehr Museum of Military History），作為該館的永久性展覽品，最快會在2022年與大眾見面。而該機的備用零件、測試設備、專用工具和其他裝備，將轉交給北約（NATO），因為該組織正執行「聯盟地面監視」（Alliance Ground Surveillance）計畫，預計共同採購5架RQ-4D無人機。

德國2000年啟動「歐洲鷹」計畫，決定採購5架配備訊號情報（SIGINT）蒐集設備的RQ-4無人機，以取代德國海軍1963年購買的5架Br.1150大西洋（Atlantic）海上巡邏機SIGINT版本。然而，在德國2009年終於獲得首架「歐洲鷹」後，歐盟航空監管機構卻始終不同意該機在歐陸上空飛行，稱其沒有足夠的安全設計，有與民航機相撞、造成重大傷亡的風險。

由於長時間延宕和計畫成本嚴重超支，德國最終在花費近8億美元進行採購和測試後，於2013年決定放棄「歐洲鷹」計畫，時任德國防長德邁齊埃（Thomas deMaizière）辭職負責。雖然一度傳出加拿大有意購買這架二手的無人機，作為監控北極區域之用，但評估後決定放棄，讓該機最後僅能「安息」於博物館之中。

(中時新聞網)