你以為裝載2萬124個貨櫃的長賜輪已經夠大了嗎？根據美國媒體報導，全球海運技術發展快速，為了擴大載運效益，未來10年內將出現載有3萬個貨櫃的巨獸級貨輪，等到那時，長賜輪反而成了一艘玩具船。

1999年的一項研究指出，要建造出載運1萬8000個貨櫃的貨輪是不可能的事，當時的貨輪僅能載運不到8000個貨櫃。

沒想到不到10年，丹麥海運巨擘快桅集團（A. P. Moller-Maersk Group）就建造出能載運1萬5000個貨櫃的馬士基號，再隔沒多久，2018年長賜輪問世，達到載運2萬124個貨櫃的水準，成為世界上最大的貨輪之一。

根據數據顯示，目前世界主流貨輪平均能載運2萬個貨櫃，快桅集團平時有25%的運力是使用至少1萬7500個貨櫃的貨輪，許多大陸與韓國的造船廠中，最大型的貨輪能載運2萬4000個貨櫃。

未來的貨輪只會越來越大，大陸造船廠滬東中華造船集團已經註冊了一艘2萬5000個貨櫃的船隻設計，10年內出現3萬個貨櫃船是一定會發生的事。

由於全球貿易呈現爆發性成長，各國海運公司為了追求更大型的經濟效益，開始追求製造出更大型的貨輪，造船所帶來的成本靠著貨櫃內的各式商品，輕鬆就能抵銷，這也是船廠開始上演軍備競賽的重要原因。

然而隨著船隻越來越大，港口將直接承受巨大的吞吐壓力，2019年韓國東明大學的研究指出，在鹿特丹，最大型的貨輪要在漲潮時才能安全通過，未來貨輪更大，恐怕無法進入上海、香港與釜山港口停泊。

如果無法將港口挖得更深，巨獸型貨輪只能選擇繞行好望角或穿過印尼巽他海峡與龍目島的替代路線，然而隨著航程時間拉長，海運商可能會建造更大的船降低成本，接下來出現載運5萬個貨櫃的貨輪很有可能成真。

(中時新聞網)