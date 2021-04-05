國師唐綺陽於官方頻道分享4/5～4/11星座運勢，這周將啟動反省的能量，水星進入牡羊座，想要突破限制的能量特別強大，讓年輕人想要衝撞舊體制，第二代蠢蠢欲動，想要展現自我，如果舊成員不想被淘汰，要好好更新、充實自我，改變舊有模式。這周還會有「水火互容」的星象，發生在4/4～4/19，這股能量會帶來衝突、口無遮攔、急於表達，大家會爭搶話權，讓社會變得很躁動，這也意味著我們有急切想要溝通的話，急著說出口，看似吵架，其實是積極的溝通，公眾人物會有非常勁爆的八卦一一出現，狗仔隊、媒體會爆出辛辣消息，每個人都會被這股能量刺激。

重要星象：冥王星進入陰影期，水星、火星互容

冥王星進入陰影期，啟動反省的動力，搭配牡羊能量，年輕人欲突破框架限制，展現世代的交替，告別既往的舊模式，迎接萬象更新。4/4～4/19水、火互容，看似暴躁衝撞的爭吵，實際上是積極的溝通，易有勁爆消息出現，要以正向能量去因應。

【工作注意：金牛、巨蟹、魔羯、雙魚】

金牛：以退為進，反能突圍而出

巨蟹：適合擔任照顧者，能收服人心

魔羯：要轉換思維，別硬碰硬比較好

雙魚：容易遇到波折，受海外狀況牽連

【桃花注意：獅子、天蠍、射手、水瓶】

獅子：旁人積極牽線，聚會中有桃花機會

天蠍：有心儀對象出現，相處愉快有默契

射手：愛與被愛之間，要拿捏平衡一下

水瓶：容易看到缺點，陷入情緒漩渦

【財運注意：白羊、處女】

白羊：機會突然出現，要好好把握

處女：有貴人提供建議，值得學習參考

【健康注意：雙子、天秤】

雙子：多注意老毛病，適時調整一下

天秤：心理焦慮容易影響消化系統

唐綺陽分享4/5～4/11星座運勢

(中時新聞網)