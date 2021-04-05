台股技術面有轉強的訊號，短期內股價持續向上機率較高。

從去年爆發新冠疫情以來，台股已大漲已經超過8000點，投資人開始擔心股市是否漲幅過多，有泡沫化的疑慮，投資信心不振，導致近期大盤指數持續在16000點上下300點區間震盪，從技術面的角度來看，這波多頭回檔仍在黃金切割線之上，多頭格局未被破壞，這幾天指數突破16500點，技術面有轉強的訊號，短期內股價持續向上機率較高。

最近最多投資人的疑問是外資拚命賣股票，融資餘額卻急遽增加，短短兩個月增加超過400億，整體融資餘額達到2300億左右，擺明了外資正瘋狂倒貨給散戶，據理論來看，市場過多散戶參與通常不是一件好事，台股泡沫化的流言四起，股市會崩盤嗎？現在還能買股票嗎？

正所謂「富貴險中求」，坦白說，無論股市處於哪個高點，哪次不是在恐懼中上漲，過去的萬點、萬三到現在的萬六，哪次不是在懷疑中飆漲，因此要判斷股市的多空，重點不是數字，是上漲的動能消失了嗎？08年金融海嘯以來，已經證明，「資金」才是股票上漲與否的關鍵，在通膨率不高的情況下，美國聯準會將持續採取寬鬆的貨幣政策，市場「資金」充足，股市上漲動能仍在，多頭無庸置疑。

關於外資賣超台股的問題，其實從去年以來，外資賣超台股超過5500億，台股多頭仍舊屹立不搖，緩步向上攻高，此外，外資今年以來，在期貨市場布局局大量空單，最高曾接近3萬口，是歷史上首見，結果台股仍然頭也不回1日續創16602點歷史新高，證明外資不見的全然正確，甚至筆者大膽預期，外資期貨部位即將被軋空，台股有機會因此挑戰17,000點。

至於有什麼股票可以買，台積電破底之後，資金大風吹，吹到中小型類股，投資人可以鎖定有題材、有基本面的中小型類股，如近期MCU報價持續上漲，相關概念值得投資人注意，MCU全名是Micro Controller Unit，簡單講就是一個微型的電腦晶片，可以放任何電子產品上，大到飛機小到電風扇都可以找到它的存在。近期國際龍頭廠意法受疫情影響，產能始終無法恢復正常，日本半導體大廠瑞薩也是衰事不斷，一下子馬來西亞廠受疫情影響停工，一下子日本廠大火，估計產能恢復至少要到七月，MCU供需失衡，價格持續上漲，打破過去MCU只跌不漲的趨勢，受惠廠商包括盛群、新唐、凌通、松翰、閎康等。

從財報面分析MCU相關廠商，無論是毛利率、盈益率與稅後純益率，盛群長期表現都是最佳，不過松翰去年受惠於疫情，額溫槍、耳溫槍大賣，獲利急起直追，一度有超越盛群的跡象，惟疫情逐漸受控制，相關產品線銷售有下滑跡象，不過漲價、缺貨題材推動下，松翰1-2月營收平均年增還是高達138％，另外，如果只看規模的話，新唐是MCU類股中，規模最大的廠商，營收、毛利、股本、淨值都是最高，MCU漲價題材持續發酵下，訂單能見度以到今年Q3，盛群、新唐、松翰都值得放入投資人的口袋，觀察技術面是否出現突破或支撐，再根據技術面的訊號進出場。

(本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎)

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(中時新聞網)