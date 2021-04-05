台鐵太魯閣號408車次發生重大死傷事故，遺體修復團隊「76行者」趕赴現場，採24小時三班制，輪流修復罹難者遺體，不少民眾捐款表達支持，不過竟傳出有不肖人士利用76行者的名義進行募款，讓76行者傻眼，急忙在臉書發文，呼籲大家不要盲目捐款。

《76行者遺體美容修復團隊》4日晚間在臉書表示，已經發現有人用 76行者遺體處理團隊的名義進行募款動作，直呼：「真是讓人傻眼！」76行者指出，有人甚至在個人頁面打上他們公司與團隊的頭銜，讓他們感到很無奈，但由於臉書設定的關係，他們無法透過檢舉去變更對方的資料，呼籲民眾多重核對資料，或是多打一通電話確認。

傳出有不肖人士利用76行者的名義進行募款，76行者急忙在臉書發文，呼籲大家不要盲目捐款。(圖/摘自76行者遺體美容修復團隊臉書)

76行者說，募款者是否為他們團隊成員，以及是否為他們團隊發出的訊息，相信要求證事實沒有很難，他們呼籲「拜託不要再假借我們的名義，去做什麼不符合76團隊精神的行為了」。

76行者表示，他們明白很多人都想盡一份心力，其實只要跟他們說聲「加油，辛苦了」，他們就很高興了，能接收到這樣的訊息也很開心，雖然76行者召集人與幹部們在殯儀館現場真的很忙，接的電話、回的訊息也很多，但是他們都會盡可能的去回覆大家的問題，團隊所有人都認為，他們只是在做認為對的事情，無需特別將他們的行為放大關注。

76行者3日在臉書發文表示，十分感謝各界主動呼籲捐助的愛心，但目前花蓮太魯閣事件，耗材資源費用已足夠了，請大家不要再捐款，並表示這次太魯閣號事故現場工作告一段落，將結算這幾日捐款後公開金額，將款項購入修復耗材用品，供日後公益救難事件使用。

(中時新聞網)