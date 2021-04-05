劉長江獲得中國大陸健美冠軍頭銜，還有營養師等多種證照。（圖／@兵哥哥教我踢正步）

知名的大陸「00後」的健美男網紅劉長江近日解除年薪60萬元人民幣的合約，賣掉40萬元的新跑車後，加入中共解放軍海軍陸戰隊，其放棄高收入獻身報國事跡獲大陸官方被中國官媒報導。其事跡引發外界關注後，卻引來網上爆料指稱他曾在推特上出售疑似同志性愛視頻。而有陸媒在報導此事時指稱，其實解放軍至今未明文禁止同性戀從軍，也讓人懷疑如此扭轉主題用意何在。

大陸官方媒體《新華網》於3月31日曾報導稱，劉長江出生於2000年，是湖北恩施市春季入伍的新兵，也是一名在讀大學生。他在最近放棄高收入與令人羡慕的網路名氣志願投入軍旅生涯，受到網路上廣泛的討論與更多人的關注。

劉長江長相俊美，在網上擁有10萬名粉絲。（圖／@兵哥哥教我踢正步）

報導說，劉長江還有中國健美冠軍、營養師國家級普拉提教練等身份加持。2020年，劉長江和經紀公司簽約並很快在網路上走紅，他目前擁有超過10萬名粉絲，年收入超過60萬元人民幣（合台幣261萬元），他也因此給自己買了一輛跑車。

《新華網》指出，劉長江的父親曾是一名軍人，他江從小就聽著軍人的故事長大。對他而言，「比起做網紅，成為一名軍人是更有價值的人生選擇」。

劉長江雖是大陸健美冠軍，但長相清秀，深獲年輕網友們喜愛。（圖／微博@帥哥擔當）

劉長江對媒體表示，志願參軍後必須與經紀公司解約，「我毀約在先，要賠公司一筆錢，只能把車賣了，雖然為此損失了金錢，但心甘情願」。被問到後不後悔賣車，劉長江說「參軍光榮，永不後悔！」

報導說，加入解放軍後，劉長江有健美比賽冠軍的資格，很快就被特種部隊選中成為一名海軍陸戰隊隊員。

不過，消息傳開後，有網友發現，劉長江疑似曾在推特上出售自己拍攝的同志性愛視頻。港媒《香港01》指出，劉長江共拍攝兩段同志性愛視頻，合計約1小時。事件曝光後，劉長江的微博帳號已清空所有貼文，大陸官媒也陸續刪除與劉長江相關的報導。

劉長江參軍後獲得海軍陸戰隊錄用，大陸媒體為此熱烈報導。（圖／多維新聞攝自湖北電視台）

《多維新聞》報導說，目前大陸對於同性戀議題採取「不支持、不鼓勵、不反對」的三不政策，同性戀團體處於尷尬狀態，缺乏法律保障。現行《中華人民共和國婚姻法》與2021年起實施的《中華人民共和國民法典》中，也未納入同性婚姻。雖然如此，解放軍亦未明文禁止同性戀從軍。

(中時新聞網)