▲帛琉泡泡旅遊首發團100名旅客在4日晚間返國，桃機公司規畫以旅行團為單位，採團進團出，免稅店也安排專屬的購物區，讓泡泡團的旅客安心購物。（陳麒全攝）

▲帛琉泡泡旅遊首發團100名旅客在4日晚間返國，桃機公司規畫以旅行團為單位，採團進團出，免稅店也安排專屬的購物區，讓泡泡團的旅客安心購物。（陳麒全攝）

帛琉旅遊泡泡首發團4日今晚返台，旅客依照防疫規劃與一般旅客區隔，分流入境，免稅店也安排專屬購物商店、還有廁所及通關櫃檯都有區分，旅客表示，在帛琉旅遊時，一切依政府規定團進團出，台灣民眾可以在疫情期間出國旅遊，真的是很幸福。

首發團旅客陳美雲表示，因為新冠疫情，很久沒有出國，趁著有泡泡團可以去帛琉旅遊非常開心，當地的防疫措施做得非常好，團員們除了團進團出外，大家也全程戴口罩，遵守當地的防疫規定，她覺得台灣的防疫做得非常好，希望民眾可以珍惜這樣的成果。

旅客陳先生表示，這次去帛琉旅遊，有種「這個國家為了我們特別把大門打開的感覺」，感覺像是國民外交，「帛琉信任台灣，台灣人也去觀光」，當地的民眾更是熱情歡迎，旅行團遵守團進團出的規定，成員也願意配合防疫，在全球籠罩在疫情中，台灣人還能出國旅遊真的非常幸福。

桃園國際機場公司總經理但昭璧表示，旅客入境整體作業順暢，這要歸功於中央流行疫情指揮中心、交通部觀光局及桃機公司等單位通力合作。但是在整體秩序上面，相關單位還不是這麼熟悉，可以讓領隊與旅客更了解整體作業方式，往後若有更多泡泡旅遊的旅客相信會做得更好，相關單位也會立即召開會議檢討改進。

(中時 )