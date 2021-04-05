今年28歲的管其慧曾是凱渥名模，但在演藝圈並沒有令人印象深刻的作品，反而是與黃立成相差20歲的「父女戀」，成為她的「代表作」。2018年，有媒體捕捉到她另結大叔新歡，日前本刊又拍到，她與香港「隱形富豪」陶曉明之子陶沈榮在小巷熱吻，看得出她對偏愛大叔級富男友。

二月二十日深夜十一點多，本刊記者在台北市大安區某間酒吧遇上管其慧，她穿著細肩帶上衣加牛仔外套，下半身則是黑色短裙，大方展示姣好身材。陪著她在酒吧旁靜巷聊天的熟男，則是一身襯衫領帶、西裝褲，還留著性感的鬍子，看來成熟穩重又有魅力。

據查，這位熟男名為陶沈榮，擁有紐約大學法學院法律博士及南加州大學商學士學位，曾是美國紐約州律師。他的父親則是二○○九年因腦癌病逝的香港「隱形富豪」陶曉明，資歷與財力都相當驚人。

管其慧與大叔級男伴陶沈榮似乎在吵架，女生走在前面，男生低頭在後方跟著，後來走進無人小巷繼續爭執。（圖／本刊攝影組）

從兩人的表情看來，似乎有些小爭執，管其慧擺著一張撲克臉，不一會兒又扭動身體，有幾分撒嬌的味道，接著和陶沈榮一起回到酒吧。到了零點十六分，兩人再度走出酒吧，然而表情更加不對勁，或許是因為門口人多，他們再度走到一旁巷內，男方邊講話邊比手畫腳，像在解釋什麼，女方卻始終冷漠以對。

經過長長的激吻後，因為人來人往，兩人終於放開彼此，表情有點不好意思。（圖／本刊攝影組）

談了半個多小時，陶沈榮先是左右張望，接著雙手一把抓住管其慧的肩膀，送上深情一吻，同時將對方緊緊摟在懷裡，持續了十八秒鐘左右。但眼看管其慧似乎仍有點不悅，他再度用雙唇進攻並抱得更緊，總算讓對方的表情柔和許多，直到有路人經過，兩人才有些難為情地停止。接下來，小倆口就像沒事一樣，各自與友人說說笑笑，只能說感情的世界真是瞬息萬變。

靠著接吻和好的小倆口，像沒事一樣繼續和朋友聊天談笑。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)