曾是凱渥名模的管其慧，日前被本刊拍到與香港「隱形富豪」陶曉明之子陶沈榮在小巷熱吻；二○○九年，當時十六歲的管其慧參加第三屆凱渥夢幻之星選拔大賽，以最年輕之姿奪得冠軍，也曾轉戰直播界，現在則從事抗老、護膚和健康管理相關行業。二○一二年她和相差二十歲的黃立成，多次被媒體直擊約會看電影，還上演抱抱啾咪及餵食秀，所以她與凱渥約滿後，便加入當時由黃立成經營的「17直播」。

不過到了二○一八年，管其慧被媒體捕捉到與從事直銷業的李康瑞十指緊扣逛大街，且退出直播行列，似乎已斷開黃立成。在直銷界擁有藍鑽級頭銜的李康瑞，當時四十七歲，同樣是大叔級人物，還有一個小孩，可見管其慧談起戀愛，並不在意當個現成的媽，照樣過得甜蜜。

2018年，從事直銷業的李康瑞曾被媒體直擊與管其慧十指緊扣。（圖／翻攝自李康瑞臉書）

至於這次被本刊直擊的陶沈榮，最有名的事件就是二○一四年的遺產爭奪案。他的父親陶曉明生前曾立下遺囑，第二任妻子榮秀蘭原可分得遺產，但後來因夫妻關係轉差、提出離婚，陶曉明遂另立遺囑，剔除榮秀蘭受益人身分。陶曉明名下約新台幣十億元的資產，大部分由與前妻所生的次子陶沈榮繼承，未獲分毫的榮秀蘭因質疑遺囑效力，與陶沈榮對簿公堂，但最終敗訴。

(中時新聞網)