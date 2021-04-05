台鐵太魯閣號408車次遭遇重大事故，經連日搶通，毀損嚴重的第5節車廂今(5日)凌晨2點多從清水隧道內拖出，車廂明顯擠壓變形，可見當時遭受的衝擊力道有多大。

太魯閣號事故造成50人死亡，是台鐵史上最重大的意外死傷事件。總共8節車廂的太魯閣號經連日施工，今天凌晨把卡在隧道內的第5節車廂從隧道內拖出。由於毀損嚴重、車體變形，台鐵工程人員利用各種大型機具進行拖離作業。

台鐵邀請土木技師公會至現場進行隧道結構安全檢測，技師拱祥生指出，台鐵在西正線施作明隧道工程時，僅關注西正線的施工，卻疏忽了西正線的施工，會不會影響東正線的行車安全；正常情況下，施工時間應為晚間11點至清晨5點。

根據已曝光的現場照片，事發後有乘客拍到邊坡上就站著工地負責人李義祥等好幾名工人，質疑台鐵「當時只有李一人不知為什麼返回工地」的說法，外界認為，由於距離工程已展延的完工時間僅剩一個多月，「這批人是不是趁連假開工趕進度，嚴重違反台鐵要求連假疏運期間禁止施工的規定」。

另根據運安會初步解讀的第8節車廂行車紀錄器影像，確認司機員先看到工程車橫躺在軌道上，結果列車煞車不及，迎頭撞上。當時408次駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事地點僅250公尺，駕駛能反應的時間只有短短不到10秒，但根據計算，列車要完全煞停至少需要16.6秒。

(中時新聞網)