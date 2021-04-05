農委會主委陳吉仲3月28日偕同行政院長蘇貞昌到屏東縣恆春鎮，視察洋蔥冷鏈設施及芒果薊馬病蟲害，當下宣布補助農民方案。2天後，學而優則仕的他，回「娘家」中興大學討論藻礁議題，不時隔空向潘忠政等環團老戰友溫情喊話，甚至演講到哽咽半晌。

3月31日，陳吉仲又邀民進黨副祕書長林飛帆合體，擺出「招安」環團的陣仗，以「全能救援王」之姿，搶盡蔡政府的媒體焦點，更插手經濟部和環保署業管，引發政壇側目。

出身農村的陳吉仲，曾自述養豬的父親因身陷口蹄疫風暴而負債，此事深深影響他。他自台灣大學農業經濟研究所畢業後赴美深造，半工半讀靠著獎學金拿到博士回台，在大學教書的薪水仍要幫家裡還債；他曾立志「一生懸命只想解決農業問題」，教書時期加入社運團體「台灣農村陣線」，也因幫蔡英文起草總統大選的「農業政策白皮書」，而與民進黨產生密切接觸。

高麗菜近期產量過剩，價格直直落，一位雲林縣農民乾脆開放民眾免費自採，同時，農委會也提出補助方案。（圖／報系資料照）

2018年民進黨地方選舉大敗，時任副主委的陳吉仲，原本要與當時的主委林聰賢同進退，甚至傳出他要回中興大學爭校長；後來他直升主委，緊接著出重手狂打「假新聞」，成功替蔡英文迴避2020年大選在農業議題上失分掉選票的危機。

針對陳吉仲深受蔡政府信任，立委林為洲直言，從萊豬撒百億元、鳳梨撒10億元，一路就是撒錢，這麼簡單誰都會做，「主委哪有這麼好做的！」他說，陳吉仲在農業產銷方面沒有作為，不能怪別人不買，自己也要分散市場風險，不僅新南向政策沒做好，農業產銷的「超前部署」也未落實，最後只能靠全民買單，這是最爛的處理方式。

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(中時新聞網)