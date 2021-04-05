小杰的媽媽總是給孩子滿滿的水果當作點心，她認為天然的食物最健康，而且專家都說水果含有豐富的維他命和纖維，怎樣都比市售餅乾好處多多。因此每到點心時間，她總是開放水果吃到飽。但同時也有人跟他說，水果太甜了，吃多了會胖、會上癮，而且冷底（台語）的水果吃多了會拉肚子，要少吃，讓她很困惑，到底孩子可以怎麼吃水果呢？

●水果可取代精緻零食 不宜飲用果汁易過量

國健局的孩童一日飲食建議量中，1至6歲兒童建議一日2份，國小兒童按照活動度不等，1至2年級建議一日2-3份、3至6年級則建議3-4份。營養師蘇妍臣表示，基本上在不影響正餐的情況下，水果量並未太多限制。水果可以取代精緻醣類、代替零食，但不能因此取代營養素的種類。孩童的胃容量有限，以咀嚼的方式吃較不容易過量。

但要特別注意的是，不要為了省事給孩子喝果汁，除了水果中的纖維會被果汁機打斷，也容易過量。她舉例，一顆柳丁約榨出90ml的汁，但若喝下一大杯，3、400ml就會超過2顆180ml的份量。蘇妍臣提到，通常孩童蛀牙的原因並非水果太甜，而是琺瑯質受到酸性食物侵蝕，建議吃完高酸性水果、酸性食物刷牙漱口，以減少酸性食物腐蝕琺瑯質的機會。

●西瓜含水、含糖量高 吃多超標且容易腹瀉

雖然水果營養豐富，但蘇妍臣也提醒盡量不要只吃某種特定水果，或一次太大量，因為每種水果的營養特色都不同，應該均衡攝取才有益。

而西瓜吃多容易腹瀉，中醫稱之太冷，她解釋是因為西瓜含水量高，佔91~94%，其中每100公克含糖量約7~8克，幾乎為一杯七分糖飲料的含糖量，且一個飯碗大小的西瓜250公克，孩童容易沒節制，吃太多會造成瞬間糖水攝取量爆表。

蘇妍臣更進一步解釋，西瓜吃太多，腸胃道中的糖份形成「高滲透壓」的現象，細胞中的水分會被糖吸收且排出體外，引發腹瀉。這類型腹瀉容易發生在腸功能欠佳者身上，孩童腸胃道尚未成熟，就容易肚子痛。

●過敏兒選擇應注意 過敏原不同應採減敏吃法

現代小孩每兩人中就有一人過敏，過敏兒在水果的選擇上應小心，奇異果、香蕉、芒果、鳳梨、哈密瓜、蘋果、番茄等，應採減敏吃法，一次少量適應後再緩慢加量，若發生過敏需向醫院求診。蘇妍臣提到，每個孩童過敏的水果不盡相同，要看原因再找出適當的水果。

長輩常會說芒果有毒，不要吃太多，她也解釋芒果常見的過敏原為間苯二酚和漆酚，其實不存在於果肉，而是樹枝上的白色汁液，因此芒果食用前應確實洗淨，避免接觸性皮膚炎。而芒果熱量高，1顆約280大卡，相當於1碗白飯，吃多會造成肥胖。

●當季水果、顏色繽紛 以獲得複合式免疫力

有家長為了提升孩童的免疫力，一天給一顆奇異果，蘇妍臣則表示，其實漿果類也能提升免疫力，抗氧化能力也不錯；吃香蕉搭配足量水份還能幫助排便；木瓜維生素A含量高，可以維持上皮細胞的完整與免疫力，保護雙眼。

她提醒，攝取原則應是多元、顏色繽紛，選擇當季盛產水果，深紅、深橘、深藍色也應均衡攝取，才能獲得複合式的免疫力。

(中時新聞網)