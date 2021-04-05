23歲男模張誌軒日前因主動脈剝離驟世，令人惋惜不捨。其實8成心臟血管疾病與中風過早死亡是可以預防的，壞習慣拉近與心血管疾病的距離！衛生福利部國民健康署公布6大「傷心」壞習慣檢視單，教大家如何做個好心人。

根據衛生福利部108年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年造成5.3萬人死亡，超過頭號殺手癌症奪走的人命。老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，更應愛護自己的心。

●心血管疾病年齡下降 別仗年輕不小心

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，心血管疾病年齡下降中，比如年輕心肌梗塞以前是講50歲以下，現在則是指40歲以下，甚至有20多歲的病患。根據研究，年輕心肌梗塞有兩大原因，一個是抽煙，一個高膽固醇血症，都是不生活習慣及飲食習慣造成。

「日常生活中有許多壞習慣不知不覺傷害心臟，只要有所警覺，8成的心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，」國民健康署代署長賈淑麗表示，預防心血管疾病的王道，就是建立健康生活型態。壞習慣有多少，風險就會有多高，千萬別仗著年輕就不管，維持健康生活型態，才能遠離心血管疾病的潛在威脅。

●6大壞習慣拉近與心血管疾病的距離

國健署提出傷心6大壞習慣檢視單，供民眾檢視自己與心血管疾病的距離：

1.飲食不均衡，愛重鹹、嗜糖、油炸、加工品、精緻化飲食。

2.缺乏運動。

3.睡眠不規律。

4.抽菸、喝酒不忌諱。

5.體重過重或肥胖不在意。

6.有三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性病不控制。

肥胖是心血管疾病危險因子，將拉近與心血管疾病的距離。(示意圖/Shutterstock）

●對應「傷心」壞習慣，6個「愛心」好習慣如下：

1.好吃好睡。採低油、糖、鹽及高纖飲食，正常作息不熬夜。

2.規律運動。每週累積150分鐘的中度身體活動，例如快走、慢走、騎自行車。

3.控制體重維持BMI正常值。

4.戒菸少酒。研究發現每天只吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率就比不吸菸者增加5成、中風機率增加超過2成；另世界衛生組織（WHO）統計2016年全球酒害導致的死亡人數超過300萬人，其中19%死於心血管疾病，遠離菸酒為上策。

5.控制三高慢性病。定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

6.定期健康檢查。國民健康署提供40～64歲民眾每3年1次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，民眾可善加利用。

養成運動習慣，有助預防心臟血管疾病的發生。(示意圖/Shutterstock）

●心血管疾病急性徵兆 一出現立刻就醫

馬偕醫院副院長、心臟內科主治醫師葉宏一表示，心血管疾病急性發作如心肌梗塞及腦中風，往往情況緊急危及生命，儘早就醫可減少死亡及病後殘留失能的嚴重度，增加復原機會。民眾多留意自己或親友身體的變化，如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，另更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能是心臟病急性發作。

國民健康署表示，民眾可記住中風症狀FAST口訣：

.臉部（Face）表情不對稱

.雙手（Arm）力氣不一樣

.講話（Speech）變得不清楚，

.只要有任一症狀，記下時間點（Time）儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。

(中時新聞網)