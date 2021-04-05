密爾瓦基公鹿砸大錢綁住了主力控衛哈勒戴(Jrue Holiday)，美媒《The Athletic》報導哈勒戴獲得4年1.6億美元的頂薪續約(約台幣45.6億)，平均年薪4000萬美元！這表示公鹿確定將哈勒戴列入爭冠的核心成員，他本季場均17分、5.4助攻、1.8抄截，還有生涯新高的51%投籃命中率。

哈勒戴今年的薪水2600萬美元，明年有2700萬美元球員選項(預計會逃脫)，他6月將滿31歲。如此公鹿「鐵三角」已經完備了，禁區攻防以「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)領軍，火力輸出有王牌射手米道頓(Khris Middleton)擔綱，後場支應交由哈勒戴負責。

美媒《運動畫刊》分析，公鹿敢這樣豪賭並不是臨時起意，他們去年11月在龐大的四方交易案一口氣送出後場的布雷索(Eric Bledsoe)、喬治希爾(George Hill)，以及3支首輪選秀籤，從紐奧良鵜鶘換來只剩最後一季合約的哈勒戴。那時候公鹿就等於把注碼全下在哈勒戴身上，「公鹿為他放棄了這麼多選秀籤，談判的優勢握在哈勒戴手裡，並且被他妥善運用。現在壓力要落在他們的核心3人身上了。」

阿提托康波與公鹿簽有5年2.28億美元，米道頓前年續約5年1.77億美元，公鹿鐵三角明年的年薪合計逼近1億美元，幾乎吃完全部的團薪上限了！今年的團薪上限為1.09億美元，明年預估為1.12億美元，因此這3人肩負重返總冠軍賽的重任。公鹿成軍半世紀以來只在1970年代的「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)帶領下打過兩次總冠軍賽(摘下1冠)。

(中時新聞網)