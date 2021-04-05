消房員進入屋內救火。(圖／葉書宏翻攝)

屋內38歲男子被救出。(圖／葉書宏攝)

屋內69歲婦人被救出。(圖／葉書宏攝)

更新內容08:00)清明連假最後1天，新北市中和區景平路64巷內某公寓3樓今（5日）清晨4時許傳出火警，火舌、濃煙不斷從屋內竄出，周圍住戶倉皇逃生，警消架設消防梯破壞鐵窗後入內搶救，火警仍釀成1死2傷悲劇，現場共疏散35人，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，起火公寓為4層樓建物，5樓為頂加鐵皮建物，火勢從3樓客廳內開始延燒，瞬間將3樓吞噬，警消獲報屋內有一家3口待救援，除不斷射水撲滅火勢外，消防員也架設消防梯，攀爬至3樓持破壞器材破壞鐵窗後入內搶救。

消防員於3樓廚房內救出70歲王姓男子，由於李男行動不便，救出時已無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救，經急救後於上午6時許宣告不治。消防員隨後又從後陽台救出李男的妻子及38歲兒子。

李妻被救出時，前額、四肢約有15％燒燙傷，意識清醒送往雙和醫院急救，目前插管治療中，暫無生命危險。兒子則是輕微嗆傷，仍預防性送往新店慈濟醫院觀察。

警消共疏散周圍35人，初步研判起火處為於3樓客廳，但詳細起火原因仍待進一步調查。新北市消防局呼籲，發生火災時記得小火快逃、大火關門，民眾應在家中安裝住宅用火災警報器，才能及早偵知火災發生、及時逃生。

(中時新聞網)