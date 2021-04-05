大陸女星李菲兒日前因參加《乘風破浪的姐姐2》，和前男友黃曉明將在節目同台引爆話題，也讓Angelababy當年小三傳聞再次浮上檯面，對此，她罕見震怒澄清小三說，黃曉明更退出節目滅火，風波才平息，現李菲兒上陸綜《吐槽大會》，疑暗嗆baby，引起兩方論戰。

李菲兒近日參加《吐槽大會》總決賽時，提到因賽制規定輸的人要向贏家發文認輸，她認為何必呢？「在座哪一位不是個體面人」，並向在場的對手女星金莎表示「莎姐咱倆就算了，不管輸贏你也都別發，發了你也別@我，畢竟不是誰@我，我都會回應。」

李菲兒為春晚假唱道歉。(圖／翻攝自微博)

baby否認是小三。(圖／翻攝自微博)

此舉被外界質疑是在暗酸baby，因為之前baby罕見發長文澄清，認識黃曉明時他說自己單身，並提及「直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了」。

她也表示這麽多年不想解釋，「一來覺得沒有必要，日子是給自己過的。二來也覺得這是黃先生和李菲兒的事情，要說也應是黃先生來向大家澄清。」因為文中兩度提及女方姓名，引起外界議論。

另外李菲兒也為在春晚的表演假唱翻車道歉，「重點不是翻車，是我不該假唱」，她表示對不起大家，並雙手合十鞠躬道歉。

因此李菲兒稱「不是誰@我我都會回應」，也讓粉絲留言「一語雙關」、「菲姐霸氣」，但也有網友認為她「情商一般」、「藉大寶貝的流量…」、「假唱道個歉錢照拿，還落了個敢做敢當的好名聲？」、「以前還挺喜歡李菲兒的個性的，但是這道歉…」。

(中時新聞網)