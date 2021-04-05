印地安人一壘手張育成擊出雙安，包括逆轉比分的一壘打。（MLB台灣臉書）

台灣的大聯盟選手張育成開張了！印地安人5日對戰老虎，張育成擔任先發一壘手打第8棒，4打數敲出2安打，貢獻關鍵的2分打點，打擊率上升到0.250。印地安人最終9-3大勝老虎，也是他們開季2連敗後的首勝。

老虎派出菜鳥左投史考伯(Tarik Skubal)先發，對右打的張育成是好機會，儘管他過去守備二壘、三壘、游擊，今年3場比賽都是擔任一壘手。

史考伯首局上就因自己傳球失誤搞掉1分，第2局他連K兩人，第8棒的張育成卻帶給他很大麻煩。史考伯一上來就搶到兩好球絕對優勢，但連投兩顆壞球張育成都不為所動。事實上張育成第一球打了界外之後就不出棒了，第5球被他等到一顆沒投好的速球，打成漂亮的平飛二壘打！可惜第9棒捕手海吉斯(Austin Hedges)小飛球出局。

7局上印地安人2比3落後，開局以長打攻佔二三壘，此時無人出局輪到張育成。老虎中繼諾瑞斯(Daniel Norris)搖搖欲墜，碰巧又是左投，張育成讓過第一球之後果斷攻擊他的變速球，巧打成左外野安打。印地安人一口氣跑回兩人，4比3超前比分。諾瑞斯方寸已亂，又被盧普洛(Jordan Luplow)轟出全壘打，送張育成回本壘得分。

大聯盟官網的報導以張育成做為此戰封面主角，稱讚他的適時安打帶起全隊攻勢，因為印地安人還沒把打線定下來，他們在得點圈有人的打擊率低至0.134，此戰多虧了張育成的勇猛。張育成另外兩次以小飛球和平飛球出局，今年累積8打數都沒有被三振。

(中時新聞網)