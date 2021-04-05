小編今天（5日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是面板雙虎友達、群創積極耕耘車載面板市場，在電動車世代搶得先機，打入特斯拉供應鏈，更搶進系統商機，車載面板出貨和排名可望持續攀升，友達穩居前三大車載面板廠。

【1】車載面板洗牌 雙虎奪先機

2020年全球車載面板供應商大洗牌，大陸面板廠天馬擠下日本面板廠JDI，首度躍升為車載面板龍頭，友達仍穩居前三大車載面板廠。面板雙虎積極耕耘車載面板市場，在電動車世代搶得先機，車載面板出貨和排名可望持續攀升。

【2】電信三雄499雙飽 再度祭出短打資費專案

電信三雄再度啟動499上網吃到飽、網內互打免費的雙飽資費價格戰，遠傳3月底在網路門市祭出499雙飽促銷戰，台灣大接棒於4月1日以一個月期限短打499雙飽，電信龍頭中華電信則授權各門市機動提供499雙飽資費。

【3】炒熱績優冷門股造市 2021年6月30日上菜

為藉由股票退場機制與造市制度併進，讓台灣資本市場更加健全發展，退場機制已於去年4月上路，針對營運狀況良好但交易較不活絡的公司，股票造市制度也將於今年6月30日上路，將有助下半年「冷門股」重新活起來，並增加整體股市動能，相關細節已陸續公布，證交所表示，有關進一步實施細節，證交所將於本月底召開說明會對外說明。

【4】護國神山不只台積電 電動車生技精密機械被點名

鴻海集團創辦人郭台銘4日再度現身位於三峽的愛物園掃墓，同行者包括妻子曾馨瑩、女兒妞妞以及兒子郭守正，談到鴻海集團發起MIH聯盟為集團前景大鍍金，郭台銘笑說，台灣不只台積電一座護國神山，台灣科技競爭具優勢，包括半導體，精密機械與設備、電動車、生技，只要好好培養，台灣未來會有好幾十座護國神山！

【5】金融業組FIDO聯盟推共通標準 8月上路

金融機構正積極籌組「金融行動身分識別聯盟F-FIDO」，研議規劃導入國際FIDO標準，目前金融業正積極討論、溝通國內的FIDO（Fast Identity Online）標準，預計8月可組成國內的金融行動身分識別F-FIDO聯盟。

(中時新聞網)