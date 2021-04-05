Around the horn and to the rack.@RajonRondo gets his first bucket as a Clipper. pic.twitter.com/XCs2DIQCZX — LA Clippers (@LAClippers) April 4, 2021

少了「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯的湖人，5日在史坦普中心遭遇快艇重演洛杉磯內戰，卻遭快艇104比86狠狠修理，這是湖人最近9戰當中第6敗，目前戰績31勝19敗，滑落到西區第5，甚至跟西區第6拓荒者只剩半場勝差。

「可愛」里歐納德貢獻19分、10籃板及8助攻的接近大三元表現，馬可斯莫里斯也拿22分，保羅喬治16分，快艇總教練泰隆盧表示，「我們靠著防守很快就建立基調，我們打得充滿激情，也不懼肢體碰撞。」上季幫助湖人奪冠的隆多，也在今天換穿快艇球衣上場。

哈瑞爾面對老東家拿下湖人全隊最高19分，馬克蓋索也有11分，更是先發五人唯一得分上雙，其他4名湖人先發總共41投12中，難怪湖人上半場打完就落後15分、前3節結束變成落後22分，整場比賽都處落後，慘遭快艇好好教訓一頓。

湖人總教練佛格也把慘敗原因歸於防守，「一切都因為快艇的防守，他們幾乎像是撲了上來，我們完全沒有辦法應付他們給的壓力，加上我們今晚手感很差，我們必須努力克服這種壓力。」湖人不僅詹皇與一眉哥沒打，德拉蒙與麥修斯也因傷缺陣。

(中時 )