台鐵太魯閣號408車次，2日發生重大死傷事故，警消、醫院都投入救援，還有民間團體、一般民眾等，都想盡一己之力幫助受害者，衛福部也設立「衛生福利部賑災專戶」，提供管道給想捐款的民眾，卻引發網友們傻眼痛批，這是人禍。

台鐵太魯閣號事故案造成多人死傷，是國內近年來重大交通事故之一。衛福部社會救助及社工司3日表示，考量傷患、家人以及罹難者親屬受到極大心靈創傷，為回應民眾愛心捐款，協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關，及提供罹難者家屬經濟支持，衛福部自即日起至4月30日（星期五）止，接受民眾捐款。

衛福部設立捐款帳戶後，引起許多人討論，其中有網友jimgene在PTT上發文痛批，國家要破產了嗎？公家機關居然開捐款專戶，隨便蓋個兒童館都100多億，再撥款一個蓋兒童館的零頭出來，都有辦法處理這次意外，輔助鳳梨一開口就是10億，再撥款一個輔助鳳梨的錢，也夠處理這次事件了。

許多網友直言，並不是不捐錢，之前發生天災，都有捐款協助救難者，但是這次事件是人禍，政府發起捐款感覺類似「讓民眾有參與感，順便轉移焦點，好像這事情政府都沒責任一樣」，更有網友表示，「這次事件不是有保險嗎，那捐款的意義在哪」。

更有網友直言，2014年高雄氣爆案，當年政府募得3億善款，事後款項流向卻不透明，根據監察院報告，其中部分款項用在出國推廣，行程有一半在觀光，如果這次要人民捐款，請政府要清楚說明金錢流向，讓人民知道自己的捐款花在哪裡。

(中時新聞網)