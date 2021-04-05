台鐵太魯閣408次2日發生重大事故，釀50死慘劇，其中第8節車廂死亡數最多，引發不少民眾議論「搭火車坐哪最安全？」對此，資深台鐵人員表示，搭火車3種位置最危險，包括車頭、車門及站票，尤其許多人喜歡站在上下車車門處的「潰縮區」，若發生意外定造成嚴重傷亡，另外也有專家認為，盡量坐在車廂的中段座位、靠窗及靠安全門位置，利於事故發生後逃生。

據《自由時報》報導，資深台鐵隨車人員表示，搭火車3種位置最危險，包括車頭、車門及站票。從歷年的意外分析，列車經外力撞擊後，車頭會向內擠壓潰縮，造成近列車頭的車廂傷亡嚴重；若以個別車廂而言，中間座位又比前面座位安全，站票則是最危險的，尤其旅客最喜歡站在車門處的「潰縮區」，一旦發生事故，往往死傷最慘重。

先前也有網友在PTT好奇問，搭火車時坐在第幾節車廂最安全，引發網友熱烈回應，坐中間出軌會被甩出去，坐車尾比較安全，「後面沒有人會開車撞你」，但也有人認為若死神要收走一條命，坐哪都一樣，沒有絕對的安全。

據《ETtoday新聞雲》先前報導，專家認為撞擊的方式有很多，因此並沒有絕對安全位置，不論坐在哪節車廂，盡量選擇中段座位、靠窗及靠近安全門的位置，一旦發生事故逃生機率相對較大，另外也建議乘車途中最好不要站著，採取坐姿重心較穩，可減少事故造成的傷害。

(中時新聞網)