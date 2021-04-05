邁阿密網賽男單決賽，球迷拿著義大利國旗與波蘭國旗為選手加油。（美聯社）

星光黯淡的2021年邁阿密公開賽5日落幕，男單決賽由24歲的波蘭選手胡卡茲(Hubert Hurkacz)對戰19歲的義大利小將辛納(Jannik Sinner)，最終胡卡茲以7-6(4)、6-4直落二獲勝，奪得個人首座千分大師賽冠軍！胡卡茲同時成為波蘭首位ATP大師賽冠軍得主。

儘管胡卡茲的男單世界排名還在攀升(賽前第21)，但他仍舊是邁阿密公開賽歷屆排名最低的冠軍得主。邁阿密網賽自從1985年開辦以來，奪冠者幾乎都是球王級的，最不濟也是世界前10的頂尖好手。2000年冠軍為山普拉斯(Pete Sampras)，接著阿格西(Andre Agassi)締造3連霸，2004年之後進入「四天王」時代，至今只有兩屆不是由四天王成員參與決賽。

胡卡茲高興地說：「去年我有將近半年在這裡，在酷熱的春夏兩季練球，我想這對我適應佛州比賽很有幫助。」辛納和胡卡茲過去是雙打搭檔，辛納賽後恭喜胡卡茲：「我以你為榮，你是我職業賽最好的朋友，我們或許該再次組隊。」

這次男單天王全部因故缺席，讓比賽大為失色，也難以預料誰會奪冠。俄羅斯的魯布列夫(Andrey Rublev)是唯一打進4強的世界前10選手。魯布列夫說：「排名不重要了，任何人都可能贏得這屆冠軍。」後來魯布列夫敗給胡卡茲。

賭盤其實一面倒看好辛納，首盤辛納打到6比5並且是發球局，但是胡卡茲成功破發，藉著辛納的多次失誤逼到搶7翻盤。第2盤胡卡茲展現壓制力，很快把辛納逼到窮地，耗時1小時45分時結束比賽。

(中時新聞網)