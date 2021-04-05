Zach's clutch three helped seal the W.



25 points | 8-17 FG | 5 assists pic.twitter.com/tVhtZLfu33 — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 4, 2021

就算「六星連線」只有厄文、布雷克葛瑞芬與艾卓吉一半上場，籃網被公牛這樣修理也太誇張了！拉文攻下全場最高25分，剛從魔術跳槽的武切維奇也拿22分、13籃板，公牛爆冷以115比105擊退來犯的籃網，總算終止最近的6連敗。

這也是公牛在今年交易截止日當天，把武切維奇從魔術換來之後的首勝，武切維奇說：「我們清楚這需要一些時間，我們還有不少傷兵還沒回來，但我真的很喜歡這個新團隊，因為他們很渴望勝利，感覺相當正面，希望我們可以一起成長。」

厄文拿下24分、15助攻，傑夫格林也有21分，同時先發上場的艾卓吉、布雷克葛瑞芬分別拿下11、10分，籃網無奈中止5連勝，厄文賽後表示，「我們並未阻擋對方太多進攻，尤其是在第2節，對方造成我們分散，也只能追著對方打。」

如同厄文所說，打完首節還以28比25領先的籃網，卻在次節被公牛打出16比5反撲，上半場結束，公牛反以57比46領先，來到第3節，公牛持續擴大領先差距，甚至可以帶著17分領先優勢進入末節，拉文最後1分22秒的三分球，更確保公牛勝局。

(中時 )