太魯閣號出軌釀51死！ 林佳龍口頭請辭「個人職位不重要」

台鐵在2日發生嚴重鐵路意外，造成超過50人意外身亡，因為這起意外，交通部長林佳龍在昨(4)日表示，已向總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌提出請辭；但台北市議員徐巧芯指出，林佳龍擔任交通部長期間，視政府採購法為無物，濫用職權，對廠商施壓，根本就不適任部長職位，早該下台了！

徐巧芯今日在臉書上表示，林佳龍宣布請辭後，民進黨就有許多要林佳龍加油的聲浪，就連蔡英文都稱讚他是一個負責任的部長；但徐巧芯不清楚蔡總統知不知道，「你所任用的林部長，是什麼樣的一個人？平常私下都在幹些什麼事？」

徐巧芯指出，2019年5月有一個案子，是PChome董事長詹宏志踢爆，中華郵政斥資98億蓋的物流園區被政府介入關說；那件事一開始引起軒然大波，原來政府部門對於「招標」不是按法定程序來，而是靠關說來的！但此事後來不了了之、沒有真相，政府官員們打著太極拳就混過去了。

但就這麼剛好，徐巧芯曾在政論節目上談論該議題，遭到時任行政院副院長的陳其邁提告，讓檢察官對此案進行了調查，以致於在徐巧芯拿到不起訴處分書時，意外得知了真相。

徐巧芯指出，在PChome的倉儲已經得標後「後序位廠商」去陳情，因此交通部在2019年3月19日由交通部長林佳龍為主席召開會議「指示成立工作小組進行整體性檢討」，此後中華郵政就把一個已經決標的案子暫緩，並且在2019年5月9日召開協調會召集三間廠商「協調」試圖讓樂購、神腦（當時的董事長為民進黨前立委賴勁麟）加入；後續才爆發了詹宏志公開批評政府關說的新聞。

而這整件事，徐巧芯認為，根本就是徹徹底底的關說，濫用職權，對廠商施壓，把政府採購法視為無物，「有關係，就沒關係！」

董事長詹宏志當時說：「就有一堆躲在政府部門裡面的蟑螂。」而讓徐巧芯意外的是，透過這份不起訴書、經過檢方調查，「我才知道原來最大尾的蟑螂就是交通部長林佳龍！」

最近因為太魯閣號一案，媒體紛紛質疑東新營造為何紀錄那麼差，還能夠標到一堆政府的案子。徐巧芯表示，她不知道是否又是一起私相授受、靠關係介入政府採購的案件，希望檢調可以嚴實的查明；但她清楚知道，林佳龍並不像蔡總統或部分民進黨黨公職所說的那麼好，那樣負責任，「林佳龍應該下台，早該下台！」

(中時新聞網)