台鐵太魯閣號4月2日發生出軌事故，造成50人死亡、200人輕重傷，衛福部隨即於3日設立賑災專戶接受民眾捐款，但遭網友列出4大不合理，認為死傷者理應由出事單位的保險公司賠償，衞福部憑什麼資格成立捐款專戶，就連交通部前部長葉匡時也分享，引發網友一片譁然。

網傳貼文舉出4個不合理，質疑衞福部憑什麼資格成立捐款專戶？第一、這次太魯閣事故，受傷民眾理應是接受出事單位的醫療服務及費用賠償；第二、死亡者及受傷者，也理應是領取出事單位的保險公司賠償，第三、現場辛苦的救援人員及出事家屬在花蓮沒地方住，都有花蓮旅行公會提供免費旅館住宿；第四、台鐵鐵路搶修，現場工程的修繕也該是由台鐵來自付認列支出，既然都有賠償管道，那衛福部是要接受什麼捐款？

圖為臺鐵408次太魯閣號出軌意外，釀成重大傷亡。（新北市消防局提供）

回顧2014年高雄氣爆案，當時政府募得3億善款，但事後款項並沒有全數用來賑災，根據監察院報告，這些捐款被用在裝置藝術計畫、買照相機、影印機、文件夾，其中部分款項還用在出國推廣，行程有一半在觀光，該貼文指出，「如果還要像高雄氣爆事件一樣，虛報金額圖利特定人士的話，抱歉請自付，人民不再買單了！」、「如果是要補空虧損，讓你們個個肥貓年終獎金領好領到滿的話，這次，人民該清醒了！就讓政府自負其責吧！」

該貼文在網路上受到熱烈迴響，民眾紛紛轉發、分享，怒批「不怕出事，出事都花老百姓的錢賠償，這是早已有的壞習慣」、「有政府會做事，超前部署來捐款」、「擦屁股的傻瓜做一次就夠了」、「真的奇怪，別人犯錯、全民捐款，捐什麼啊」，就連交通部前部長葉匡時也分享該貼文。

鐵證曝光！太魯閣號事故後「一群人」站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕！

(中時新聞網)