封城重創經濟 法國上調今年預算赤字預估 09:152021/04/05 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國財長勒梅爾4日接受媒體訪問時表示，由於疫情惡化，法國再度進入第三度全國封鎖措施，2021年公共預算赤字占國內生產毛額比重將達9％，高出前估的8.5％。 法國前一天已把2021年經濟成長預測值從6％下調至5％，主要是考量到4月底的防疫封鎖措施對法國經濟造成的衝擊。學校將持續關閉，改由線上教學，至於非必要的商店也將停止營業。 另外勒梅爾還提到，也是因為抗疫救經濟的影響，法國2021年公共債務占國內生產毛額比重從前估的115％擴增到118％。 屏東第一鮪拍賣每公斤1萬元 創歷史新高 美國超音速總統專機 設計超豪華 (工商 ) #全國 #法國 #預算赤字 #勒梅爾 #封鎖措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐美疫情肆虐 恐衝擊經濟數據 04:102021/04/04 專題周報 斜槓人生 推展台灣電子海圖 04:102021/04/05 企業經營 三都掀商辦潮 頻創區域天量 04:102021/04/05 產業．科技 散戶趁連假挖3大賺錢股 空頭小心遭狙殺 19:412021/04/04 財經 客戶訂單增 NB代工廠出貨動能強 04:102021/04/04 財經要聞 生質燃料夯 玉米價衝高 04:102021/04/05 全球財經 疫情再爆發 加拿大確診破100萬 04:102021/04/05 國際大事 SPAC燒到亞洲 台灣喊NO 04:102021/04/05 財經要聞 電競螢幕非玩家也愛 04:102021/04/05 時尚消費 蘇伊士運河塞船效應 中歐班列迎大運 04:102021/04/05 焦點新聞 疫苗護照搶救暑假 08:122021/04/04 專題周報 財經熱門新聞 專家看好鋼鐵受惠拜登基建題材 老謝點名這家 - 財經 台積電獲最嚮往科技業 第二名好意外 網搖頭：很難考進 - 財經 打破美企壟斷... 陸國產7奈米GPGPU晶片 問世 - 全球財經 - 工商時報 散戶趁連假挖3大賺錢股 空頭小心遭狙殺 - 財經 新興市場開升息第一槍 專家4大招對付通膨怪獸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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