法國財長勒梅爾4日接受媒體訪問時表示，由於疫情惡化，法國再度進入第三度全國封鎖措施，2021年公共預算赤字占國內生產毛額比重將達9％，高出前估的8.5％。

法國前一天已把2021年經濟成長預測值從6％下調至5％，主要是考量到4月底的防疫封鎖措施對法國經濟造成的衝擊。學校將持續關閉，改由線上教學，至於非必要的商店也將停止營業。

另外勒梅爾還提到，也是因為抗疫救經濟的影響，法國2021年公共債務占國內生產毛額比重從前估的115％擴增到118％。

(工商 )