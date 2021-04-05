受惠於新冠疫苗施打順利，英國疫情已見明顯降溫，首相強生5日將宣布最新的經濟解封計畫

據了解，英國非必要零售、戶外餐飲與美髮業等將可在4月12日重新開放。至於國際旅遊方面，強生預料不會公布詳細時間表，只會據各國的感染人數與疫情狀況，來決定何時與如何開放的形式。

另外旅遊的鬆綁規定還將取決病毒篩檢的普及程度。英國計畫每周將對國內民眾進行兩次篩檢，以避免疫情再度爆發。

(工商 )