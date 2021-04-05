英國將宣布最新經濟解封計畫 09:152021/04/05 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於新冠疫苗施打順利，英國疫情已見明顯降溫，首相強生5日將宣布最新的經濟解封計畫 據了解，英國非必要零售、戶外餐飲與美髮業等將可在4月12日重新開放。至於國際旅遊方面，強生預料不會公布詳細時間表，只會據各國的感染人數與疫情狀況，來決定何時與如何開放的形式。 另外旅遊的鬆綁規定還將取決病毒篩檢的普及程度。英國計畫每周將對國內民眾進行兩次篩檢，以避免疫情再度爆發。 博客來、momo 圖書電商 掀寵兒經濟大戰 清明連假 陸消費報復性反彈 (工商 ) #強生 #英國 #經濟解封 #疫情 #非必要 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 23億公升有毒廢水恐幾分鐘內狂洩 佛州宣布進入緊急狀態 10:342021/04/05 國際 蘇伊士運河塞船效應 中歐班列迎大運 04:102021/04/05 焦點新聞 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五之二） 10:112021/04/05 兩岸史話 美國超音速總統專機 設計超豪華 04:102021/04/05 國際大事 環保行銷 企業掀碳標籤大戰 04:102021/04/05 全球財經 封城重創經濟 法國上調今年預算赤字預估 09:152021/04/05 財經 青年節，緬懷先賢更要策勵未來 04:102021/04/05 時論廣場 打通南科交通動脈「這兩條」道路工程5月啟動 10:312021/04/05 區域情報-台南 理工人才缺口大 不利產業發展 04:102021/04/05 生活新聞 哈姆札文武雙全 胡笙國王寵愛 04:102021/04/05 國際大事 衛生紙價格蠢蠢欲動 物價要起漲了嗎 10:512021/04/05 財經 財經熱門新聞 專家看好鋼鐵受惠拜登基建題材 老謝點名這家 - 財經 打破美企壟斷... 陸國產7奈米GPGPU晶片 問世 - 日報 台積電獲最嚮往科技業 第二名好意外 網搖頭：很難考進 - 財經 這家黑手公司太恐怖 謝金河：若是IC設計股價破300 - 財經 法人挑五類A咖基金 高檔進場免煩惱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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