27歲女星陳天仁2010年在棒球場為兄弟象加油時，意外被鏡頭拍到，甜美可愛的外型一夕爆紅，成為男粉絲心中最美的「象迷娘」。雖然演藝事業不算大紅大紫，但異性緣佳的她，近日宣布與大9歲的男星周孝安結婚，想不到是雙喜臨門，被爆料已有3個月的身孕。

周孝安、陳天仁3月底共同在臉書公開結婚喜訊，周孝安甜蜜地表示：「其實我一直想要有個自己的家庭，現在我的太太讓我實現這願望了，謝謝一直支持我的朋友們，也謝謝曾經鼓勵我會幸福的粉絲們，謝謝大家的祝福，我們結婚囉。」陳天仁則說：「謝謝能遇見和我相像的靈魂伴侶周孝安，每天都讓我笑到肚子痛，希望大家也都有好歸宿呀！」至於婚宴何時舉行，周孝安經紀人回應因為疫情的關係，暫時還沒有這個計畫。

除了疫情的關係，還有一個原因是陳天仁可能有喜了，根據《鏡週刊》報導，陳天仁傳懷孕3個月，為養胎把工作全推掉，對此周孝安經紀人沒把話說死，僅說：「有好消息一定會告訴大家。」

陳天仁身高165cm、體重約45kg，身材算是高挑纖細，假設有孕在身應該會特別明顯，但從她近期的照片來看，幾乎沒有什麼小腹，手上還拿著孕婦要少吃的冰淇淋，看不出來已懷胎3個月，是否雙喜臨門看來要等本人回應或時間來證明了。

(中時新聞網)