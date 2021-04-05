杜絕潛在風險，中市經發局等聯合稽查工廠危險物品。（台中市政府提供）

全省各地意外不斷，危險物品如達法定管制量以上，應網路申報並依規投保。台中市政府經濟發展局即日起至4月底聯合消防局、環境保護局及都市發展局，稽查危險物品達管制量30倍以上工廠，避免高風險工廠疏於管理導致潛在災害可能，尚未符合者也已輔導要求限期完成，維護公眾安全。

經發局長張峯源說，依據「工廠危險物品申報辦法｣，製造、加工或使用氧化性固體、易燃固體、發火性液體、發火性固體及禁水性物質、易燃液體、自反應物質及有機過氧化物、氧化性液體等危險物品達法定管制量以上之工廠，應辦理網路申報，並依「工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法｣規定投保。

「公共安全防範未然！」張峯源表示，工廠內置放危險物品超過管制量，每半年（1、7月）須上網申報危險物品用量，由經發局接續審核輔導業者務必符合投保等相關規定；申報期結束後，市府也會實地稽查訪廠，截至目前多數業者均已依規完成，尚未完全符合者也已輔導限期完成。

經發局指出，此次稽查對象如某玻璃業者，因高溫熔解製程，需使用柴油、重油加溫完成熔融處理，廠地內置放露天大型儲槽；另某農藥化工廠因製造加工使用多項較具危險性易燃固、液體等物品，於廠房內製程區、倉庫以桶裝方式存放多項危險物品，均已達法定須申報管制量，經市府實地勘查逐筆核對危險物品明細、存放位置與數量，結果與業者申報資料相符。

經發局強調，為落實危物、勞安、公安、建管及環安等規定，聯合稽查時相關局處各依轄管法規實地檢查輔導業者符合規定，為強化行政機關橫向聯繫，以備事故發生時作為救災作業參考，工廠業者另需上傳危險物品放置位置，及機器設備廠區配置圖到工商系統，以預防及降低重大工安事故的衝擊。

(中時 )