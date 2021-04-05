台中一名41歲的男子3月底因失業自大陸返台，他為了省錢，竟在自家空地搭了一個帆布棚「進行居家隔離檢疫」，雖符合一人一室規定，卻沒有獨立衛浴及廁所，導致盥洗、屎尿污水外流，讓鄰居們憂心造成防疫漏洞。市府接獲檢舉前往勸導，該名男子已於3日晚間入住防疫旅館。

據了解，該男原在大陸工作，日前遭解僱，3月30日返台。依規定必須進行一人一室居家檢疫至4月14日才能解除隔離，但他考量入住防疫旅館一天要2000元，為了省錢，便在自家空地用帆布搭了棚子，地點位在台灣大道與福龍街口。

鄰居一開始發現空地有棚子先是感到好奇，後來才知道有人在棚子裡居家檢疫，甚至因沒有獨立浴廁，導致污水外溢，鄰居擔心防疫漏洞，向台中市政府檢舉。

男子搬離後，環保局清潔大隊前往現場消毒。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

市府民政局請北區公所會同轄區派出所及衛生局到場會勘，認定該處衛生堪慮，當場和當事人溝通，建議他入住防疫旅館，否則將申請強制移送集中檢疫所，到時候一天要付3000元，負擔更重！

當事人決定自行搬進防疫旅館，待男子搬離後，環保局隨即針對現場進行消毒。

(中時 )