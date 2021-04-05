台鐵太魯閣號事故重創員工士氣，台鐵坦承，痛失袁姓、江姓兩名司機員，已對機務段其他同事造成影響，將啟動心理輔導。台鐵並證實，4日上午一列區間快車停靠八堵站時「開過頭」逾百公尺，取得授權後退回月台，導致列車誤點12分鐘。

太魯閣號司機員袁淳修、助理司機員江沛峰雙雙殉職，嚴重打擊同為司機員的台鐵人士氣，整個機務段瀰漫低氣壓，甚至影響行車安全。有網友爆料，一列電聯車昨停靠八堵站時，竟開過頭，之後才緩慢「倒退嚕」，讓當時月台上的乘客相當傻眼。

台鐵證實，該列車為4023次區間快車，司機員回報停車不當、超過月台5節車廂，在取得調度員授權後，安全退行約100公尺回到月台，讓乘客上下車，列車延誤12分鐘。

至於過頭原因，台鐵低調表示，司機員疑似分心，才會沒注意停靠位置。外界認為，兩名同事罹難，顯然已造成台鐵員工實質影響，甚至影響行車安全。台鐵強調，已對員工加強信心喊話，希望第一線人員專注執勤，台鐵也會提供心理諮商，盼盡快走出陰霾。

(中時新聞網)