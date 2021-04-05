台鐵太魯閣號408車次遭遇重大事故，造成嚴重傷亡，成為半世紀以來最嚴重的出軌事故，不少藝人挺身而出，號召祈禱並分享相關訊息，土耳其籍藝人吳鳳也在臉書發文透露關心之意，並表示土耳其過去發生災害時，台灣曾伸出援手，如今台灣遇到困難，「土耳其搜救協會」（AKUT）也立刻聯絡他。

吳鳳日前在臉書發文，為太魯閣號事故罹難者哀悼，也坦言他和遠在土耳其的妹妹通話時，意外得知太魯閣出軌事件登上國際媒體版面，引來各個國家的關注，他也表示由於每次土耳其發生重大意外時，台灣人總是第一時間就送上關懷，因此921地震曾來台搜救的AKUT這次也連絡他，希望能夠轉達慰問。

不僅如此，AKUT更在吳鳳的協助下，在官方臉書上傳一張圖，上面有台灣、土耳其國旗的圖案，並寫著，「臺灣花蓮發生的火車意外，讓受過臺灣幫忙的土耳其人民也很難過。願傷者盡早康復，往生者安息。天佑台灣。」吳鳳最後喊話：「土耳其跟台灣人民一定越來越接近，必在將來的日子建立更多的關係與更深厚的友誼。」

這則貼文發布後，立刻引來2.6萬粉絲按讚分享，不少網友紛紛留言感謝：「感謝土耳其救援人員」、「謝謝吳鳳與所有關心台灣的土耳其朋友」、「也喜歡土耳其，感謝土耳其人民的關心」、「真的非常感謝吳鳳一直很努力的在做國民外交」、「謝謝吳鳳，感謝土耳其朋友們的愛心」。

(中時新聞網)