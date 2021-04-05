去年底台中市舉辦首屆「台中女麗購」活動，為國內首創以女性經濟為主題購物節的城市，透過持續刺激民生消費，加上第二屆台中購物節，創造百億商機，成功將台中在地產業產值向上推展。台中市政府經濟發展局表示，台中也是女性創業首選，公司負責人為女性者佔比六都第一。

經發局指出，市府先前舉辦台中女麗購60天的活動期間，透過一系列「不只美麗，還有女麗」職人故事，深刻發掘各領域優秀女麗，報導她們創業或領導企業開疆拓土的甘苦談，如當選2020MVP經理人的王曉薇、專精於工藝領域的楊美玲、以及在美容保養品界撐起一片天的李貞緻與王新惟，提升女性職人能見度，翻轉女性傳統形象，也帶動女性話題行銷與購物熱潮。

依據萬事達卡最新「女性創業指數」，全球58個經濟體中，台灣排行第12，在亞太區更拿下第4名成績。經發局指出，市府長期重視女性創業需求及環境友善，台中地區女性創業力逐年攀升，目前台中市公司負責人為女性者計有3萬3,086家，佔比31.99％，為六都第一，相較於全國平均30.93％略高，女性企業家已成為台中經濟發展的重要骨幹。

經發局表示，台中市去年第四季4項經濟指標，包括營利事業銷售額成長率、公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數等，高居六都第一！營利事業銷售額達1兆6,258億5,867萬元，相較於108年同期成長率10.08％，顯示外界看好大台中整體發展潛力，國際品牌重點投資台中，將為台中帶來更多商機。

經發局強調，台中為台灣第二大城市，市長盧秀燕上任以來，台中總投資額達7,543億元，總計帶動超過1.6萬個工作機會。市府持續推出一波波振興經濟政策，積極招商引資，隨著7月第三屆購物節即將登場，將為在台中創業的女性帶來多元契機，期許有更多女性加入台中的創業行列，一起打造大台中幸福願景。

(中時 )