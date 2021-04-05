今天是清明節連續假期最後一天，高速公路局研判國道8路段易壅塞，多半集中在午後，建議北上用路人盡量於上午時段出發。

高公局研判8個易壅塞路段包括：國道1號北向南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北；國道3號北向關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國道5號宜蘭-坪林；國道6號西向舊正-霧峰系統。

高公局預估，國5北向易塞車時間可能從上午10時至晚間8時，其他路段易壅塞時間都是下午3時或4時至晚間6時。

今天國道疏導措施包括：下午2時至晚間9時國5北向入口高乘載管制、上午7時至晚間7時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、全天封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、0時至上午10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

根據高公局上午9時15分資訊，除國5北上頭城至坪林車流量較大，車輛時速40公里外，其他路段都順暢。（編輯：張銘坤）1100405

(中央社)