關鍵前7分鐘工程車停在黃圈處有人站立的位置，車頭向著鐵道，懷疑恐作業中失控滑落，檢警傳喚工人還原現場。(番社中時新聞網YOUTUBE)

台鐵太魯閣號50死事故原因，隨著列車行車紀錄器解讀與路過騎士、列車乘客拍攝的照片曝光，將事發原因壓縮在事發前7分鐘內。根據台鐵內部人員表示，該處工地早已接近完工，僅剩下清理收尾，且連假期間要求停工，平時也只能夜間施工，但當天李祥義宣稱到工地巡查，但事發時又發現有多名工人在場，懷疑案發前是否工程車進行物品吊掛，導致滑落邊坡，檢警將傳喚現場人員到案釐清。

明明工地當時停工，為何會有如此多工人在現場，關鍵前7分鐘工程車是否仍在作業中，檢警傳喚工人還原現場。(翻攝PTT實業坊)

根據台鐵人員表示，該處工地幾乎已經接近完工狀態，僅剩下0.7%進度，可說是只剩收尾與清理工作，且事前早已規定平日只能夜間施工，且連假期間停工，但當天工地主任李祥義宣稱到現場巡視工地，時到底做了什麼事?導致工程車滑落邊坡，是檢方急欲釐清重點。

有路過機車民眾在當天上午9點19分，拍攝到李祥義駕駛的工程車停放在邊坡轉角處的鐵皮工寮前，車頭對著鐵路方向。接著在9點21分再度拍攝到同一張照片，這時工程車仍維持原樣，但9點28分時，就發生列車撞上滑落的工程車重大事故。

又根據交通部運安會說明，從列車監視錄影畫面顯示，列車在行經事故發生地點前，就發現工程車已橫躺在鐵軌上，司機員發現時距離僅剩250公尺，煞車已經來不及而導致直接撞上。

因此這其中的關鍵7分鐘，甚至更短的1分鐘內，到底邊坡上方的李祥義與其餘被拍到的工作人員，到底在做何事?是否偷偷施工，檢警將傳喚工地在場人員釐清還原。

這項側邊坡進行防護設施工程應於今年1月20日完工，工程經展延後，預定完工日期應為今年5月3日。

工程車滑落地點即是義祥工業社負責人李義祥正進行施工的工地，該案為台鐵工務處發包的「鐵路行車安全改善6年計劃-北迴線」，針對山側邊坡進行防護設施工程，由聯合大地工程顧問公司負責設計與監造、東新營造負責施工。

根據現場工程公告資料指出，工程主要為明隧道的斜撐施作，施工期間為2019年4月6日至2021年1月20日，不過到今天為止，工程進度尚有0.7％未完成。

據了解，該工程延宕主因為台鐵考量工地離鐵軌太近，為了行車安全，要求承包商改夜間施工，且一天工時從原本的8小時改為4小時。

(中時新聞網)