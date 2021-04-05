專用車格上方設置不同顏色燈號-身障車格為藍色。（台中市政府提供）

專用車格上方設置不同顏色燈號-親子車格為粉紅色。（台中市政府提供）

台中市政府交通局針對公有停車場增設智慧化停車設備，3月起在南屯國小地下停車場試辦專用車格在席偵測，包括親子、身障、電動車格等，可透過燈號辨識車格是否有車停放，車道處上方也有LED告示牌顯示專用車位剩餘數量及所在方位，讓有需求的民眾迅速找到車位。

交通局長葉昭甫說，身障、親子及電動三類專用車格皆有法規要求設置比例或格位數，南屯國小地下停車場親子車格3格、身障車格4格、電動車格2格，為讓民眾進入停車場後一眼即可確認專用車格停車狀況。

交通局試辦專用格位在席偵測燈號系統，於專用車格上方設置不同顏色燈號，親子車格為粉紅色、身障車格藍色、電動車格綠色，當專用車格有車輛停入後，燈號即會顯示紅燈，無車輛停放時，則顯示回各類型燈號顏色。

葉昭甫說，除於專用車格上方設置不同顏色燈號及在席偵測外，南屯國小地下停車場B1車道處上方也設有LED告示牌，即時顯示專用車位剩餘數量及所在方位資訊，駕駛人進入停車場後，透過LED告示牌即可確認專用格位相關訊息，再透過專用車格上方燈號雙重導引，讓專用車格更易辨識，減少空繞時間，並節能省碳。

葉昭甫指出，目前先針對南屯國小地下停車場試辦專用車格在席偵測，如民眾反應良好，再評估擴大至其他停車場辦理。他也提醒，車輛停放親子、身障車格時，應將相關識別證明置於車輛擋風玻璃明顯處，非專用車格資格車主，請勿違規占用停車格，以免遭到違停檢舉。

前來南屯國小附近萬和宮拜拜的張姓身障車主表示，他從停車場入口處下來後，隨即能看到身障車格燈號，不僅可馬上得知車位使用狀況，更可透過指示燈快速抵達身障車位，尋找專屬車位方便多了。

(中時 )