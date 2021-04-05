台帛旅遊泡泡首發團1日啟程，但因團費過高、回國檢疫麻煩等問題，市場反應顯得冷淡。民眾對於可接受的團費是多少？最新民調結果顯示，有6成1的人表示，「多便宜都不會去」，4到6萬元似乎還算合理範圍，有32.28%的民眾可接受。不過，網友則認為，除了貴之外，還很麻煩，直呼「別開玩笑了」。

台帛旅遊泡泡遭質疑大內宣過頭，台北市議員李柏毅1日在政論節目《少康戰情室》中表示，有朋友原本很興奮，想說終於可以出去玩了，結果一看到價錢心都碎了，還是決定參加國旅，因為澎湖跳島最低1萬塊、五天四夜，跟帛琉差了8倍、9倍的價錢，寧可去澎湖玩。李柏毅也指出，帛琉泡泡價錢很貴，且回來還要加強版自主管理，讓人覺得很麻煩，有人因此退團，甚至到最後根本開不了團。

帛琉旅遊泡泡遭指太貴又麻煩。（示意圖／達志影像）

對於帛琉旅遊泡泡，可以接受的團費是多少？《LINE TODAY》3月29日至4月5日進行網路民調，累計5萬7千多人投票，結果顯示，有61.32%的人表示「多便宜都不會去」；32.28%認為4~6萬是可接受的價格；3.41%投了「不管多貴都想去」；選擇6~8萬的有2.38%；8~10萬0.61%。

對此，網友紛紛表示太貴了，以前只要2萬8~3萬5千元的團費，現在卻要6~8萬，「會去的就是傻子、凱子」「根本坑人」「政府是不知道民間疾苦，以為每個人都很有錢嗎？」「沒有更便宜的選項了嗎？」

另有人表示，現在疫情這麼緊張，沒必要冒險去玩水，台灣就有很多水上活動，「免費我都不想去，染疫誰負責？」「不要拿疫情開玩笑，乖乖在家不是很好嗎？」「出家門都怕了，別開玩笑了」，不只太貴又麻煩，應該等全球疫情穩定後再議。

(中時新聞網)