中央研究院是我國的國家學術研究機構，直接隸屬總統府，是台灣學術最高殿堂，中研院民族學研究所的助研究員黃智慧是國內文化人類學、民族學、日本研究與台灣原住民研究、沖繩研究的專家，民族誌田野工作範圍遍及台灣、日本與沖繩；但有讀者向本刊爆料指出，黃涉嫌違反中研院的兼職規定，在外擔任民間協會理事長，還籍此募款。

曾與黃智慧共事的A女士向本刊爆料，黃涉嫌違反院方「不得兼職」的規定，擔任「台灣故鄉文史協會」創會理事長，卻未向中研究報備，並在舉辦活動的時候讓自己的協會參與翻譯工作，還以此對外募款。

A女士說，中研院每年補助有限，而黃智慧「兼職」的協會運作，包括活動申請、申報，全是在中研院的助理室進行，用的是中研院的薪資；她還指出，黃智慧與「國立台灣史前博物館」辦的活動，找來「台灣故鄉文史協會」合辦，還請自己的兒子擔任臨時助理，A女士曾向中研院政風室檢舉，但調查後認為此舉屬於灰色地帶，並未違法。

中研院政風室調查後回覆A女士，黃智慧未向院方申報擔任「台灣故鄉文史協會」理事長，涉嫌違反兼職相關規定，但權責單位是人事室，政風室將會把案件送交院方，讓相關單位議處。

中研院政風室回覆本刊表示，關於黃智慧「兼職」未申報一事，仍在調查中；中研院族學研究所所長辦公室指出，中研究每年都會進行兼職的調查，所有人員應該都有填寫，若是有未報備的，院方也會追蹤調查。

黃智慧否認未報備兼職「台灣故鄉文史協會」創會理事長，她強調，因為從事行動人類學研究，認為學者應該要一起解決社會上的問題，因此參與非常多的社會活動，創辦過原住民的基金會，也推動過文化資產保存；她強調，這些活動都有呈報院方，而且都是無給職，不僅如此，維持這些非官方組織還常常要倒貼錢。黃智慧說，中研究正式的助理薪資都必須很清楚，不可能有積欠的情況。

黃智慧直指，投拆她的人，一定是一位曾協助掃描圖片的女畫家，黃指出，這位畫家並非正式的助理，精神狀態不好，並曾向民族學研究所所長投訴過黃，但在所長約好見面時卻爽約。

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(中時新聞網)