讀者向本刊爆料指出，中研究助研究員黃智慧涉嫌違反中研院的兼職規定，在外擔任民間協會理事長，還要求辦公室的助理也違規「兼職」。

「她用中研究的經費聘助理，卻來做私人協會的事。」另一位離職的前助理B先生指控，黃智慧要求辦公室的助理處理她兼職協會的事務，等於領中研究的薪水卻從事「兼職」，但助理為了工作，都敢怒不敢言。

B先生還指控，黃智慧的「台灣故鄉文史協會」舉辦「跨越黑潮」、「台北100年」等活動，會向外界募款，通常一場活動可募得十萬至二十萬元新台幣，但卻常積欠肋理的薪水。他指出，因為黃智慧留學日本，研究內容也多與日本有關，因此辦公室聘有日本人，而黃還欠一名日籍助理二十萬元。

「她最近又要辦活動，出錢邀日本人來台灣參加，但使用的經費都是省著摳我們（助理）的錢才有的。」B先生不滿地說，一些離職的前助理還組了一個「復仇者聯盟」，從他之後所有離職的助理都會加入這個群組，分享「被壓榨、剝削」的經驗。

中研院政風室回覆本刊表示，關於黃智慧「兼職」未申報一事，仍在調查中；中研院族學研究所所長辦公室指出，中研究每年都會進行兼職的調查，所有人員應該都有填寫，若是有未報備的，院方也會追蹤調查。

黃智慧否認未報備兼職「台灣故鄉文史協會」創會理事長，她強調，因為從事「行動人類學」研究，認為學者應該要一起解決社會上的問題，因此參與非常多的社會活動，創辦過原住民的基金會，也推動過文化資產保存；她強調，這些活動都有呈報院方，而且都是無給職，不僅如此，維持這些非官方組織還常常要倒貼錢。黃智慧說，中研究正式的助理薪資都必須很清楚，不可能有積欠的情況。

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(中時新聞網)