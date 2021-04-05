伊能靜保養有術，53歲的她仍擁有好身材和凍齡臉蛋，是演藝圈著名的美魔女，伊能靜近日則為雜誌拍封面照，她辣穿貼身開高衩長裙入鏡，而伊能靜一個趴地動作更是讓她前凸後翹的身材曲線全都露。

53歲伊能靜近期在陸綜相當活躍，人氣也跟著很夯，伊能靜近日則為雜誌拍封面照，在她曝光的拍照花絮中，伊能靜辣穿黑色貼身開高衩長裙入鏡，背部挖洞設計隱約露出美背，而伊能靜一個趴地動作，不只讓她美腿若隱若現，更是讓伊能靜前凸後翹的S形身材曲線現形，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

伊能靜輕鬆駕馭開高衩長裙，她一個趴地動作更是讓前凸後翹身材曲線全都露。（圖／取材自伊能靜微博）

同時，伊能靜也換穿白西裝、開深V等造型，展現不同風情，伊能靜對自我要求嚴格，53歲仍擁前凸後翹的身材，沒有讓歲月在身上留痕跡，網友也紛紛留言讚：「這樣的身材很讓人羨慕，保養得也太好了」、「靜姐的狀態太好了，真是漂亮」、「太驚艷了，好喜歡呢」、「太年輕了吧！怎麼做到的」、「姐好美，氣質高雅」。

其實伊能靜不只身材吸睛，她一張凍齡臉蛋也屢次成為話題，伊能靜就曾大方曬超近自拍，只見伊能靜把長髮綁起、大方以側臉入鏡，她肌膚白皙水嫩、五官依舊精緻，臉蛋和脖子都沒有皺紋，雖然伊能靜被發現有幾根白頭髮，不過她一點都不在意，並高EQ直呼：「我期待八十歲滿頭銀髮～～酷帥！」

伊能靜就曾大方曬超近自拍，高EQ回應長白髮。（圖／取材自伊能靜微博）

(中時新聞網)