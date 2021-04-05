曾經來台灣打比賽的烏克蘭女將史維托琳娜(Elina Svitolina)訂婚了，她4日與法國男網選手「跳跳人」蒙菲斯(Gael Monfils)共同宣布訂婚。這令外界相當訝異，因為這對跨國情侶今年2月才表示「這是無比艱難的決定，但我們需要分開一段時間。」沒想到短短6星期之後，史維托琳娜就在IG秀出訂婚戒：「太棒了，這是我們永恆的開端！」

史維托琳娜現年26歲，蒙菲斯34歲，兩人2019年開始交往，身為網壇有名的美人，史維托琳娜的戀情頗受外界關注。今年2月兩人感情觸礁的時候，一些球迷為此心碎。該月初蒙菲斯在澳網首輪跟一位芬蘭小將打得驚天動地，大戰五盤敗陣之後，蒙菲斯難過地幾乎落淚，他從新冠疫情爆發以來一場球都沒贏過，陷入職業生涯最低谷。這引發外界聯想，兩人感情降溫可能與蒙菲斯的一連串失意有關。

所幸就在今年4月，蒙菲斯的悲傷很快就一掃而空，他在IG上寫道：「她說YES了，蒙菲斯太太。」史維托琳娜現在是蒙菲斯的未婚妻了，網壇前輩像是沃茲妮雅琪(Caroline Wozniaki)都給他們獻上祝福，沃茲妮雅琪的丈夫是退役NBA球員大衛李(David Lee)，兩人將在今年6月迎接新生兒。

史維托琳娜最近在邁阿密網賽殺到4強才出局，女單世界排名高居第5，諸事不順的蒙菲斯其實也還留在男單第13名。史維托琳娜生涯總獎金累積2000萬美元(約5.7億台幣)，蒙菲斯也有1900萬美元。

(中時新聞網)