由於手機市場競爭激烈、連年虧損，韓國電子大廠「LG」今（5）日正式宣布，將退出手機市場。

韓聯社報導，「LG」在一份官方文件中指出，由於銷降長期低迷、產業競爭激烈，旗下行動通訊部門將不再生產、銷售手機。

「LG」2個月前表示對行動通訊部門的未來運作持開放態度。

自2015年第2季以來，「LG」的手機部門就一直處於虧損狀態，直至去年，累計營業虧損達5兆韓元（約新台幣1,265億元）。

業內消息人士指出，「LG」曾和越南Vingroup、德國福斯（Volkswagen）洽談出售手機部門，不過談判最終失敗。

「LG」曾是全球第3大手機製造商，不過根據市調研究機構Counterpoint Research，「LG」目前已落後為全球第9大智慧型手機供應商，去年「LG」出貨2,470萬支手機，市場份額僅占2%，較前一年下降13%。

(中時新聞網)