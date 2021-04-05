警方調閱監視器追查，並陪同他返回現場尋找，一查竟然是黃男將3000元放在家中忘記帶出門，結束一場烏龍鬧劇。（板橋警分局提供）

警方調閱監視器追查，並陪同他返回現場尋找，一查竟然是黃男將3000元放在家中忘記帶出門，結束一場烏龍鬧劇。（板橋警分局提供）

21歲黃姓男子日前前往新北市板橋區某健身房健身，返家途中卻發現放在機車置物箱內的3000元不翼而飛，他慌張向板橋警分局沙崙派出所報案，警方調閱監視器追查，並陪同他返回現場尋找，一查竟然是黃男將3000元放在家中忘記帶出門，結束一場烏龍鬧劇。

警方調查，黃男日前前往板橋區金門街某健身房健身，返家途中前往超商購物，卻發現機車置物箱內的3000元不翼而飛，他向警方報案指出，懷疑是健身期間，機車停於路邊停車格時遭他人所竊。

警員吳志明受理受，隨即調閱監視器畫面並逐一喚起黃男的記憶，陪同黃男行徑路線走一趟，並詢問附近居民有無撿到，但均未果。最後，陪同黃男返家後，竟發現黃男將3000元放置於鞋櫃上，根本沒有帶出門。黃男對此相當不好意思，頻頻向警方道歉並致謝。

板橋警分局長劉炯炫表示，民眾有需要警察協助的時候，警察一定會展現出最專業的一面為市民服務，呼籲若民眾發現自己的財物不見，先冷靜想一想，是否記錯放置位置，也可以打電話詢問親友有無看見或拿取，再請求警方協助，以免發生類似烏龍事件。

(中時 )