美國2019冠狀病毒疾病期間仇恨犯罪盛行，今天紐約萬人上街怒吼「停止仇恨亞裔」，地標布魯克林大橋車道擠滿人群。亞裔展現團結氣勢，催出紐約近一年來規模最大遊行。

美國各地近期掀起「停止仇恨亞裔」運動，但針對亞裔的仇恨犯罪不減反增。一名65歲菲律賓婦女上週在紐約時報廣場附近遭非裔男子踢倒猛踹，多名目擊者卻冷眼旁觀，激起更多人參與這場由亞裔維權大聯盟主辦的遊行。

亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊在曼哈頓下城集結地弗利廣場（Foley Square）向示威民眾說：「我們不是乞丐，我們亞裔人要團結起來，我們要自己作主。」

陳善莊說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，前美國總統川普政府以「中國病毒」抹黑華人，造成社會動盪，以致現在每天都有歧視事件發生。他以「不健康、不正常」形容當前社會景況，並說遊行是為大聲表達訴求，期盼亞裔社區重回安寧。

遊行訴求包括呼籲政府加強調查仇恨犯罪；執法部門重視歧視、仇恨暴力案件、嚴懲仇恨犯罪分子，為亞裔受害者提供更多語言幫助；加強反仇恨亞裔犯罪宣導；禁止政治人物發表汙名亞裔的言論。

參選紐約市長的猶太裔市主計長斯靜格（Scott Stringer）到場聲援說：「仇恨者如果找上亞裔美國社群，就是跟我們所有人作對，包括我。」

華裔市議員顧雅明呼籲海外華人團結對抗欺凌：「我們老祖宗來美國賺錢就回去了，現在大部分移民來這裡落地生根，世世代代住在這裡。我們需要團結起來，維護我們的權益，不要分散我們的力量。」

遊行吸引以華人為主約500個團體參加，在弗利廣場集合後步行至附近的紐約市政府廣場，再橫跨有130多年歷史的布魯克林大橋，在布魯克林區卡德曼廣場（Cadman Plaza）再次集結後解散。

去年6月「黑命關天」（Black Lives Matter）運動期間，紐約最大規模示威剛好與這場遊行路線相反。當時警方僅開放示威者使用布魯克林大橋人行步道，這次則特別封閉西向東車道，供上萬名民眾從曼哈頓步行至東河對岸的布魯克林。

遊行者高喊「停止仇恨亞裔」口號，高舉「仇恨才是病毒」、「我們也是美國人」等標語。沿途不少民眾停下腳步聲援，車輛駕駛猛按喇叭表達支持。

參與遊行的華裔民眾譚艾咪（Amy Tan）受訪時說，她不想要仇恨，希望全世界都團結一心、彼此相愛。

譚艾咪表示，很多亞裔民眾在這波仇恨犯罪中受害，她期望今天上街能出一點力，警醒犯罪者停止犯案，人人都有平安日子可過。（編輯：韋樞）1100405

(中央社)