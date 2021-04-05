「2021智慧城市展」測溫儀器使用遠岫科技生產的遠距5公尺量測體溫的「智慧體溫檢測熱像儀」，30人同時可即時人臉追蹤，強大演算法造成話題。遠岫科技總經理鍾善武畢業自台北城市科大的五專電機科，他年輕時桀驁不馴逞兇鬥狠，現在卻在科技界闖出一片天，相當不易。

鍾善武少時聰穎，生得人高馬大，卻因血氣方剛，時常與學長起爭執，鬧出打架風波，而成學校另類的「風雲人物」。他當年讀五專時，逞兇鬥狠，靠著當時任職導師的李俊奇循循善誘，才走回正途。

現任城市科大工程學院院長李俊奇當時任職導師，不走打罵老套，看出鍾善武只是年少叛逆，因此對他關懷，傾聽心聲，每見一次就規勸一次，希望他勿浪費天賦，別輕言放棄自己，上課時也會轉換淺顯易懂的教學內容，引導學習的樂趣。

因為李俊奇不厭其煩的照顧，終於軟化鍾善武的心，從此幡然覺醒準備當時的大學轉學考，並以優異成績進入研究所就讀，畢業後走入科技界，靠著辛勤奮勉成為菁英。

師生再聚首是時隔23年後，李俊奇3月底特別走訪在南港展覽館的「2021智慧城市展」，探視參展的遠岫科技總經理鍾善武，當看到展覽館3個出入口門禁防疫管理皆採遠岫科技出品的「智慧體溫檢測熱像儀」，學生的不凡成就讓李俊奇驚豔又欣慰，尤當鍾善武遠遠地大聲喊著「老師好」時，李俊奇心中充滿著驕傲。

鍾善武表示，「很多人當老師是把老師當成工作，李俊奇院長是將老師當成使命」，為了回饋母校，他將可應用在公共空間、智慧住宅與醫療院所的公司所生產的「人臉識別智慧門禁管理機」，贈予母校。

身為事業有成的大學長，鍾善武鼓勵學弟妹們，在學校時要調整好態度，做好基本功的學習，越困難的難題越先從基本的地方著手，求學時把握一切的資源，未來走到業界就能即時用上。

(中時 )