31歲香港歌手李明蔚2012年被檢查出罹患鼻咽腺樣囊性癌，這8年來病情反覆，儘管一度好轉，1日身體又再度出現狀況，因為肝腫瘤擴散越來越大，導致她感受到劇痛，不得不入院檢查，4日李明蔚的狀況趨於穩定，發文向大家報平安，也坦言情況已經不樂觀，但她仍會堅持下去。

李明蔚在臉書發文透露，自己已經出院回家了，然而她的身體每況愈下，「原來肝腫瘤擴散越來越大，所以令我劇痛和出現腹部積水。」她表示現在的情況，已經什麼治療都無法做，醫生只能開止痛藥讓她的痛苦減輕一點，「大家不用擔心，仍然會支持下去的！」

李明蔚也樂觀說道，儘管現在暫時要靠輪椅出入，但是希望在明天，她不會輕易放棄，最後更謝謝大家祝福，正向態度也引來網友們替她加油打氣，「加油！你每次都可以克服，今次都不會例外」、「非常有鬥志及樂觀的戰士，希望藥物能夠助你減去不適」、「說得對，希望在明天！雨後有彩虹」。

事實上，李明蔚原先一度好轉，然而2019年癌細胞再度擴散到肺、肝、腎等器官，導致臉部右邊癱瘓，右眼也無法完全閉合，右耳的聽力更是受影響只剩下三成，去年9月她不得已發起募款，也順利開始治療，儘管病況一度控制住，如今又急轉直下。

(中時新聞網)